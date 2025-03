Benevento, ecco l'undici ufficiale al Pinto Simonetti esterno sinistro basso, al posto di Viscardi che non è neanche in panchina. Dentro Viviani

Simonetti al posto di Viscardi, centrocampo con Viviani, Prisco e Talia. Attacco, così come tutti avevano previsto con Lamesta, Starita e Manconi. Viscardi non è neanche in panchina. Ecco la formazione che scenderà inizialmente al Pinto, secondo l'usuale 4-3-3.

Nunziante; Berra, Capellini, Tosca, Simonetti; Viviani, Prisco, Talia; Lamesta, Sarita, Manconi. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Sena, Veltri, Lanini, Oukhadda, Borello, Perlingieri, Carfora. All. Pazienza