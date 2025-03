Casertana-Benevento, Zeoli: "Risposte positive della squadra. E su Ciano..." Le parole dell'allenatore in seconda dei falchetti dopo il derby

Al termine del match con la Casertana, così si è espresso l'allenatore in seconda dei falchetti Michele Zeoli: "Al Benevento abbiamo regalato un calcio d'angolo, potevamo gestirla meglio quella palla in un momento in cui i dettagli sono importanti. Gli abbiamo concesso un po' di palleggio, ma penso che la squadra abbia risposto bene. Ciano? Dà personalità negli allenamenti, ci sta dando una grossa mano".

Sull'esclusione del Taranto: "Sono tante situazioni. Ci sono dei regolamenti da accettare. Dobbiamo pensare al campo e andare sulla prestazione".