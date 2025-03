Benevento, Manconi: "Diamo tutto, ma non basta. Dobbiamo guardarci dentro" Le parole dell'attaccante dopo il pari con la Casertana

Nel post gara di Casertana-Benevento ha parlato così Manconi ai microfoni di OffSide: "Questo gol non ha un buon gusto, ciò che vorremmo è la vittoria. Dobbiamo solamente provare a tornare a vincere in qualsiasi modo. Diamo il cuore, ma non sta venendo, quindi occorre dare ancora di più perché i tre punti sono importanti. In tante occasioni dobbiamo essere più incisivi perché ciò che è importante, lo ripeto, è vincere in qualsiasi modo".

"Pazienza? Il mister ci ha detto subito di provare a essere più aggressivi, su questo ci stiamo lavorando ogni giorno. Poi scendiamo noi in campo, quindi dobbiamo guardarci dentro: testa bassa e pedalare. Non ho altro da dire".