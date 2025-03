La prematura scomparsa di un amico del Club Shanghai Giovanni De Luca aveva solo 59 anni ed era tifosissimo della strega

Aveva appena 59 anni e una passione sfrenata per la strega. Giovanni De Luca è andato via all'improvviso lasciando attoniti parenti e tanti amici. Appartenente al Club Shanghai di Piazza San Modesto, era apprezzato e ben voluto da tutti. Lo ricordano con grande affetto anche gli Stregoni del Nord per i quali aveva cura di esporre lo striscione nei distinti. Mancherà a tutti, certamente ora farà il tifo da lassù per quella squadra che in vita ha amato a dismisura.

(nella foto Giovanni e l'ultimo da sinistra in maglia rossa e tracolla)