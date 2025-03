Benevento, già in campo: si gioca mercoledì col Crotone Domani seduta pomeridiana, la rifinitura la mattina della gara

Nella settimana più corta non può esserci il benchè minimo riposo. La squadra giallorossa è scesa già in campo questa mattina all'Imbriani (10,30) per sostenere una prima seduta di allenamento. Domani si replica di pomeriggio alle 15,30. Mercoledì è prevista una rifinitura mattutina considerato che la sfida col Crotone è fissata per le 20,45. Bisognerà verificare le condizioni di Berra, oltre che quelle di Viscardi, Pinato e Agazzi. Sarà nuovamente disponibile Acampora che ha scontato un turno di squalifica. Nelle file del Crotone sarà assente Dipasquale, diffidato e ammonito contro il Giugliano.