Allenatore dietrofront: torna Auteri La società richiamerà l'allenatore di Floridia

Dietrofront dopo cinque partite di campionato che hanno prodotto la miseria di 4 punti. Sono quelli della gestione Pazienza, che ha provato in tutti i modi di rimodellare una squadra che sembra prigioniera delle sue caratteristiche. Una cosa che Gaetano Auteri aveva capito fin troppo, tanto che il tecnico di Floridia era riuscito a ricavarne il meglio. Esonerato Pazienza, la società ha deciso di richiamare proprio Auteri. Il tecnico è sotto contratto e non si sottrarrà a questo, anche se potrebbe chiedere legittimamente ujn prolungamento, in modo da lavorare anche nella prossima stagione. In questo momento è però un dettaglio che sarà deciso tra società e allenatore. La realtà dice che dopo un mese e mezzo di tentativi vani con il tecnico di San Severo, la società affiderà di nuovo la squadra a Gaetano Auteri.