Mastrodomenico "bagna" ancora l'esordio di Auteri Il fischietto materano è stato designato per la sfida col Crotone

Benevento-Crotone di mercoledì 12 marzo sarà diretta dal “quarto anno” Leonardo Mastrodomenico della sezione AIA di Matera.

Subito una curiosità per questo fischietto lucano, che ha “battezzato” l'esordio di Gaetano Auteri anche nel precedente che lo accomuna alla strega. Era il 7 gennaio del 2024 e “don Gaetano” aveva appena preso il posto in panchina di Matteo Andreoletti: quella sera bagnò il suo esordio bis in giallorosso con una vittoria per 3 a 2 sui corallini (gol di Ciano, Improta e Ciciretti, con l'episodio della rete di De Felice da centrocampo, non vista e inizialmente non convalidata). Sarà quindi ancora Mastrodomenico a dare il via alla terza avventura in giallorosso di Auteri.

In carriera l'arbitro di Matera ha diretto 47 incontri con 21 vittorie delle squadre di casa, 9 pareggi e 17 successi esterni. 11 i rigori decretati, altrettante le espulsioni comminate.

Il fischietto lucano ha 2 precedenti anche con gli squali: Crotone-Audace Cerignola 0-1 (2022/23) e Crotone-Trapani 1-2 (2024-25).

Mastrodomenico sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni di Trento e Marco Colaianni di Bari; quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1.