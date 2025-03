Benevento, questo pomeriggio il via all' "Auteri-ter" Per il tecnico di Floridia una missione difficile contro avversari di rango

Non cambia il programma degli allenamenti del Benevento. Cambiano i timonieri. La seduta fissata per questo pomeriggio alle 15,30 è stata nuovamente guidata da Gaetano Auteri, insieme ai suoi fidi Loreno Cassia (secondo) e Giuseppe Di Mauro (preparatore atletico).

Auteri ritrova una squadra profondamente cambiata, sia nella classifica (i due punti di distacco dalla vetta fissati dopo la sfida col Monopoli sono diventati in queste cinque partite ben 14, complice anche l'esclusione del Taranto), che nella mentalità. Probabile che il suo sforzo maggiore dovrà essere profuso proprio sulla mente dei giallorossi, che potrebbero essere legittimamente disorientati dai cambi di guida tecnica.

Anche dall'infermeria non arrivano ancora buone notizie. I “clienti” più datati sono ancora alle prese col recupero, ad iniziare da Pinato, per andare a Ferrara e finire ad Agazzi e Meccariello. Nardi invece terminerà mercoledì prossimo (19 marzo) le tre settimane di fisioterapia prescritte dal prof. Lo Presti a Bologna e poi potrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per capire lo stato del legamento crociato che ha subito un nuovo trauma durante il ritiro al Mancini. Capitolo a parte per Berra, che si è sottoposto ad esami strumentali per conoscere meglio l'entità dell'infortunio che lo ha colpito a Caserta: distrazione muscolare al bicipite femorale, venti giorni di prognosi.

Le uniche note liete sull'organico arrivano da Viscardi, che ha iniziato già ieri ad allenarsi regolarmente, e da Acampora, che ha scontato il turno di squalifica che gli ha fatto saltare la sfida del Pinto.

Initile girarci intorno, la missione a cui è chiamato il tecnico di Floridia è una sorta di scalata dell'Everest. Bisognerà trovare i rimedi all'involuzione della squadra e occorrerà farlo in un tempo assai ristretto (sei partite, perchè domani la Turris sarà estromessa e domenica non si giocherà), oltre che contro avversari agguerritissimi. Domani si inizia col Crotone al Vigorito, Domenica si rimane fermi col calendario che prevedeva la trasferta al Liguori di Torre, lunedì 24 marzo ci sarà il Picerno al Vigorito, domenica 30 si viaggerà alla volta del Parteno di Avellino. Nuova sosta nel week end del 6 aprile e poi domenica 13 si sarà di scena al Monterisi contro il Cerignola. Sabato 19 sarà ospite a Benevento, il Trapani. Si chiuderà sabato 26 aprile al De Cristofaro di Giugliano. Tutte sfide assai impegnative che richiederebbero un Benevento all'altezza. La speranza è che il gruppo sia finalmente in grado di svoltare dopo la lunga crisi (9 turni senza vittoria).