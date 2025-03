Dopo lo stage a Cocerciano, Nunziante oggi già si aggrega ai giallorossi Il giovane portiere può prendere parte alla fase Elite di qualificazione per l'Europeo

Alla seduta pomeridiana di allenamento dei giallorossi prenderà parte anche Alessandro Nunziante che ha risposto alla convocazione di Alberto Bollini per lo stage della Nazionale Under 19 a Coverciano, ma è già tornato in città per aggregarsi alla squadra di Auteri. Per il giovane portiere del Benevento si prospetta un marzo molto impegnativo, visto che l'Under 19 è chiamata a giocarsi la fase Elite, Round di qualificazione all'Europeo. Appare più che probabile che Nunziante faccia parte della spedizione azzurra in Calabria, dove si disputeranno le tre partite: il 19 marzo (ore 17) a Crotone ci sarà Italia-Lettonia, il 22 marzo (ore 17) a Catanzaro si disputerà Italia-Spagna, infine il 25 marzo (ore 15) sempre a Catanzaro si giocherà Italia-Francia. Spagna-Francia, Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si disputeranno a Cosenza, al campo del Real. L'Italia è campione d'Europa in carica e ci sarà un solo posto disponibile per la fase finale che si disputerà in Romania dal 13 al 26 giugno.

Considerate le concomitanze con la serie C, in caso di convocazione definitiva, Nunziante dovrebbe saltare la partita interna del Benevento il 24 marzo contro il Picerno.