Serie C, la nuova classifica Esclusa anche la Turris, graduatoria riscritta per l'ennesima volta

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Questa la nuova classifica.

Audace Cerignola* 55 (-6)

Avellino* 54 (-4)

Monopoli* 46 (-6)

Benevento** 44 (-3)

Crotone* 43 (-3)

Potenza* 41 (-4)

Catania** 40 (-1) e penalizzato di un punto

Picerno* 36 (-3)

Giugliano 35 (-3)

Trapani 32 (-6)

Juventus Next Gen** 32 (-1)

Sorrento 31 (-4)

Cavese* 31 (-3)

Team Altamura* 31 (-1)

Foggia* 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)

ACR Messina* 12 (-3) e penalizzato di 4 punti

Turris esclusa

Taranto escluso

(*) Gli asterischi indicano il numero di giornate in cui le squadre avrebbero affrontato Turris o Taranto e dovranno rimanere ferme