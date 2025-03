Benevento, Capellini: "Capisco la piazza, anche noi siamo delusi" Le parole del difensore: "Abbiamo fatto un'ottima partita col Crotone"

Al termine del match col Crotone, Capellini ha così parlato del pari maturato al Vigorito: “Sono tranquillo perché abbiamo fatto una grande partita. Mi dispiace per il pareggio, ma sono sicuro che la vittoria arriverà presto per come stiamo lavorando. Auteri? È stato accolto bene. È stato il nostro mister quando le cose andavano bene e spero che si possa tornare a quei livelli. Lui impone un calcio intenso, siamo una squadra abituata a questo tipo di gioco e siamo pronti.

"Capisco la piazza che non è contenta, anche noi non lo siamo. C'è molta gente che soffre maggiormente perché è giovane e non ha esperienza. Dobbiamo darci forza tra di noi se gli altri ci criticano".

"Stasera torniamo a casa con maggiore consapevolezza e vorrei che tutti lo capiscano. Spero che ci sarà una chiave di svolta che sicuramente arriverà presto, ne sono sicuro"