Allenamenti, si riprende domani: la lunga settimana che porta al Picerno Domenica ci sarebbe stata la Turris e si riposa. Coi lucani si gioca lunedì 24 alle 20,30

Per certi versi la sosta di domenica giunge quasi opportuna, considerando che, per riavere un minimo di positivitò, bisogna agire in fretta sulla mente dei giallorossi e anche sul fisico di alcuni. Non è mai semplice passare da un sistema all'altro, le idee di Pazienza e Auteri in fondo sono ben diverse. Quindi questi dieci giorni di allenamenti senza partita possono anche servire a ritrovare vecchi dettami tattici (il primo che viene alla mente è la difesa a zona di Auteri contro quella prevalentemente a uomo di Pazienza).

Il programma degli allenamenti è già stilato: si ricomincia domani, venerdì 14, alle 15 all'Imbriani. Si replica sabato mattina alle 10,30.

Domenica e lunedì c'è riposo: c'era in programma la partita al Laguori contro la Turris, che è stata cancellata giusto in tempo per non giocare una gara inutile. Si riprende martedì 18 marzo alle 15. Mercoledì 19 si festeggia San Giuseppe lavorando sodo: doppia seduta, al mattino alle 10,30, al pomeriggio alle 15,30.

Giovedì e venerdì le sedute sono fissate entrambe al pomeriggio, sabato di mattina alle 10,30. Anche domenica 23 ci si allena al mattino all'Imbriani prima di recarsi nel ritiro di Venticano. Lunedì mattina c'è ancora il tempo di una rifinitura, considerato che la partita col Picerno è fissata per lo stesso giorno alle 20,30.