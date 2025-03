Benevento, finale in salita: quarto posto massimo obiettivo Partite difficili e due soste rendono assai complicato il cammino finale

Riprendiamo fiato e vediamo ciò che rimane di questo campionato fatto a brandelli. Mancano solo 7 partite alle fine della stagione regolare (…), ma alcune squadre, come il Benevento, di quelle gare ne giocherà solo 5. La formazione giallorossa avrebbe avuto in questo finale la trasferta al Liguori domenica e poi il Taranto al Vigorito nel week end del 6 aprile. Dovrà rimanere ferma aspettando i risultati degli altri.

Inutile girarci intorno: il massimo obiettivo che il Benevento può porsi è provare a mantenere l'attuale quarto posto. Un'impresa mica da poco, considerate le difficoltà di queste ultime cinque gare da disputare (2 in casa e 3 fuori).

Il Benevento, lo sapete, è a quota 45. Le squadre che possono insidiare la sua posizione sono essenzialmente quattro: il Crotone che è a 44, il Potenza a 41, il Catania a 40, il Picerno a 39. Vediamo nel dettaglio questo finale di stagione.

13a giornata. La strega riposa, avrebbe avuto la trasferta al Liguori con la Turris. Ma le sue antagoniste non avranno vita facile: il Crotone dovrà vedersela allo Scida col Cerignola, il Picerno riceverà il Monopoli, mentre il Potenza se la vedrà con l'Altamura al Viviani. In trasferta il Catania, che ha il derby col Messina. La speranza è di non perdere molti punti da queste squadre.

14a giornata. E' l'occasione più ghiotta per fare risultato pieno: la strega riceve il Picerno lunedì 24 e può approfittare dello scontro diretto tra Catania e Crotone al Massimino e della trasferta del Potenza ad Avellino. Giornata cruciale.

15a giornata. Domenica 30 marzo è il giorno del derby al Partenio, una sfida che oggi appare proibitiva. Eppure bisognerà tirare fuori dal cilindro una di quelle partite che non si possono dimenticare. Non solo per la rivalità, ma perchè il turno è favorevole alle altre rivali del 4° posto: il Picerno riceve il Sorrento, il Crotone il Latina, il Potenza il Giugliano. Difficile per il Catania, che è di scena a Trapani.

16a giornata. Il finale ad intermittenza propone un'altra giornata di riposo (si sarebbe dovuto giocare col Taranto). Nel frattempo il Catania riceverà l'Avellino al Cibali, il Crotone sarà a Biella con la Juventus, il Potenza a Monopoli, il Picerno ad Altamura. Occorrerà “gufare”.

17a giornata. Si torna a giocare e c'è di nuovo una sfida proibitiva al Monterisi di Cerignola. Nel frattempo il Picerno riceverà il Latina, il Crotone ospiterà il Foggia, il Potenza la Casertana. Il Catania sarà in trasferta a Cava.

18a giornata. Altra giornata da sfruttare al massimo perchè riposano Picerno e Catania. Al Vigorito c'è il Trapani. Con il Crotone che è di scena a Caserta e il Potenza a Latina.

19a giornata. Ultima prima dei play off. Il Benevento chiude a Giugliano e appare prevedibile sin d'ora che saranno in palio punti preziosi per entrambe. In chiusura riposa proprio il Crotone, mentre ci sarà lo scontro diretto tra Potenza e Catania al Viviani. Il Picerno, invece chiude in casa col Foggia.