Nunziante, il sogno Europeo continua Il giovane portiere giallorosso convocato per la fase Elite Round: salterà la sfida col Picerno

Per Alessandro Nunziante è arrivata anche la convocazione per la fase dell'Elite Round del campionato Europeo Under 19 in programma da mercoledì 19 a martedì 25 marzo in Calabria. Inutile dire che Nunziante sarà costretto a saltare la partita interna col Picerno in programma lunedì 24 marzo, ma l'appuntamento azzurro è così importante che vale certamente il sacrificio di saltare quella partita.

Nunziante affiancherà il fiorentino Tommaso Martinelli (gennaio 2006), più esperto e più vecchio di lui di oltre un anno.

Come è noto tra Crotone e Catanzaro, gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini saranno impegnati da mercoledì 19 a martedì 25 marzo in questo girone di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.

Un solo posto in palio, con l'Italia - che ha chiuso prima, a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 della prima fase - che mercoledì 19 affronterà a Crotone la Lettonia all'esordio prima di sfidare a Catanzaro le due finaliste dell'Europeo 2024, Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Le restanti tre partite si disputeranno a Cosenza, con lo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' che mercoledì 19 alle 14 ospiterà la rivincita della finale tra spagnoli e francesi, vinta 2-0 a Belfast dalla Spagna nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell'attuale Serie A con Udinese e Como. Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si giocheranno infine al centro sportivo 'Real Cosenza'.

Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori (di cui 13 classe 2006, cinque classe 2007 e due classe 2008, Andrea Natali e Francesco Camarda) che parteciperanno all'Elite Round, con il raduno previsto a Milano nella serata di domenica 16 e la partenza per Catanzaro fissata per il giorno successivo. Le tre gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter)



Staff - Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì, Luigi Cianni; Fisiorerapisti: Giuseppe Galli, Simone Siciliano; Nutrizionista: Alessio Colli; Tutor scolastico: Alessandro Milani; Comunicazione: Marco Calabresi; Segretario: Aldo Blessich



UEFA UNDER 19 EUROPEAN CHAMPIONSHIP - ELITE ROUND, GRUPPO 5

PRIMA GIORNATA (mercoledì 19 marzo)

Ore 14: Spagna-Francia (Cosenza, stadio 'San Vito-Gigi Marulla')

Ore 17: ITALIA-Lettonia (Crotone, stadio 'Ezio Scida', diretta Vivo Azzurro TV)



SECONDA GIORNATA (sabato 22 marzo)

Ore 14: Francia-Lettonia (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')

Ore 17: ITALIA-Spagna (Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)



TERZA GIORNATA (martedì 25 marzo)

Ore 15: Francia-ITALIA (Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)

Ore 15: Lettonia-Spagna (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')