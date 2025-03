La 13a di ritorno va in scena senza Benevento e Avellino La Casertana riparte con Manuel Ieri in panchina dopo l'esonero di Pavanel

Si è già pronti a ripartire. Il girone C, monco e ferito, gioca prevalentemente domenica 16. Una sola partita è fissata per lunedì 17, quella tra Potenza e Altamura. Riposano le due campane, Avellino e Benevento. Nel segno di questo campionato che non sa più dove mettere gli asterischi...

Ricomincia la Casertana dopo il brutto scivolone di Altamura. E lo fa di nuovo con Manuel Iori, sostituito alla 21a giornata da Massimo Pavanel. Un cambio che non ha spostato di un centimetro le sorti della squadra di Terra di Lavoro, che si ritrova, sì, con 6 punti di vantaggio sul Messina, ma non è certa di evitare un play out che sarebbe davvero molto rischioso contro una squadra, quella peloritana, che ha mostrato di essere viva e di poter aspirare alla salvezza sul campo (a tavolino, si sa, è tutta un'altra cosa... Domenica il tecnico Banchieri si è lamentato che la squadra non ha potuto neanche cambiarsi le maglie zuppe d'acqua dopo il primo tempo, perchè non ne aveva altre...).

Classifica alla mano sarà un turno molto impegnativo per tutti. Ma chi vuole seguire con dovizie di informazioni questo finale di stagione dovrà munirsi di una calcolatrice per capire chi avrà realmente fatto un passo avanti e chi ne avrà compiuto uno fittizio.

Domenica alle 15 vanno in campo Picerno 39-Monopoli 49, Crotone 44-Cerignola58, Foggia 30-Cavese 32 e Latina 24-Juve Next Gen 35. Si capisce che sarà un trno significativo per l'altissima classifica. Il Cerignola deve approfittare della sosta dell'Avellino, ma non ha un compito facile allo Scida. Il Picerno si ritroverà a battagliare con la difesa più forte del girone, poi sarà ospite lunedì 24 del Benevento in un vero e proprio spareggio che vale il quarto posto.

Alle 17,30 tocca a Trapani 32-Giugliano 35: la voglia di play off della squadra di Antonini contro un Giugliano che deve rimediare allo scivolone casalingo con il Picerno.

Alle 19,30 si gioca il derby tutto siciliano tra Massina 13-Catania 40. Peloritani sempre alla ricerca di punti per partecipare ai play out, etnei che vogliono rinforzare la loro posizione nei play off. Risultato per niente scontato. Alle 20,30 tocca a Casertana 19-Sorrento 31, in un derby che chiama i falchetti al riscatto dopo Altamura per provare ad evitare la lotteria del play out col Messina.

Lunedì si gioca Potenza 41-Altamura 34. Lucani all'assalto del quarto posto, ma i pugliesi sono avversario molto scomodo.