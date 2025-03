Benevento, oggi rientrano in gruppo Meccariello e Pinato Pronto per la seduta regolare anche Agazzi. Bisogna aspettare per gli altri

Lavoro pomeridiano per il Benevento, che si appresta a vivere una domenica alla finestra per via delle esclusioni di Turris e Taranto. Questa sarebbe stata la settimana della trasferta al Liguori, il Tribunale Federale della Figc ha fatto appena in tempo ad escludere anche i corallini e, in fondo, ad evitare di giocare una partita surreale che sarebbe poi stata cancellata dal Giudice Sportivo.

E dunque Auteri sta provando a rimettere insieme il puzzle che aveva cominciato a scomporsi: ha una decina di giorni per riproporre almeno in parte la squadra che era riuscito a portare fin sulla vetta di questo campionato. Non c'è nulla di semplice, men che meno di scontato.

Alla ripresa lunedì 24 contro il Picerno mancherà anche Riccardo Capellini, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per aver raggiunto il limite massimo di ammonizioni. Si può dire sin d'ora che i problemi maggiori ci saranno in difesa. Perchè lì dove mancherà il difensore ex juve, dovrebbe essere assente anche capitan Berra, alle prese con la distrazione di primo grado al bicipite femorale. Non è un infortunio grave, ma occorre il tempo necessario per rimetterlo in campo.

Intanto, però, qualcosa si comincia a smuovere dall'infermeria giallorossa: oggi sono attesi al rientro in gruppo Meccariello, Agazzi e Pinato. Soprattutto il recupero del difensore caudino sarebbe prezioso per la gara col Picerno in programma tra una settimana. Dopo il piccolo intervento al ginocchio per la rimozione di un frammento di menisco, Meccariello ha già da tempo ricominciato a correre e a svolgere anche lavoro differenziato. Questa settimana, che si spera possa essere trascorsa per intero col gruppo, potrebbe rimetterlo in sesto appena in tempo per la sfida coi lucani. Le alternative sarebbero tutte "giovani", da Viscardi e Veltri che sono stati impiegati sempre come esterni, ma che nascono calcisticamente centrali, ad Avolio che è rientrato nei ranghi della Primavera, segnando per altro anche un gol nell'ultima sfida contro lo Spezia.

Stesse considerazioni fatte per Meccariello, valgono anche per Pinato e Agazzi. La situazione a centrocampo è meno drammatica di quella della difesa, ma ritrovare altri due elementi che possano tornare utili non può che far piacere. Pinato, come si è detto tante volte, ha caratteristiche fisiche diverse da quelle degli altri centrocampisti e può essere utilizzato anche da trequartista, per sfruttare le sue doti di tiratore e colpitore di testa.

Insomma bisognerà prendere quello che viene dall'infermeria e provare ad utilizzarlo al meglio. Il tempo, lo abbiamo già detto tante volte, è tiranno. Non ce n'è abbastanza per ripristinare tutto quello che si è perso, ma si può tentare di aggiustarlo, preparando la fase onirica dei play off.