Genny Acampora: può essere lui l'arma in più del Benevento in questo finale? Il centrocampista napoletano ha segnato un bel gol al Crotone: serve continuità

Una speranza che vorrebbe trasformarsi in certezza. Gennaro Acampora resta uno degli elementi più accreditati tra quelli che vestono la casacca giallorossa, certamente un lusso per un campionato come la serie C. Ma un conto è la reputazione di cui si gode, un'altra l'efficacia che si riesce a trasmettere sul campo. L'ultimo anno giallorosso in B trascorse con pochi sorrisi, un'altra stagione lo scorso anno a Bari è stata quasi da dimenticare.

Da Acampora in un campionato come la serie C si aspettano tutti una svolta che sembra sempre sul punto di arrivare, ma poi spesso questa è svanita come una bolla di sapone. Domenica contro il Crotone l'ennesima “apertura di credito”, con un gran gol e una prestazione soddisfacente. Il napoletano ha sottolineato che la posizione assunta nella ripresa gli aggrada parecchio: “Ho bisogno di essere più libero nei movimenti e cercarmi gli spazi dell'azione: quanto è uscito Lamesta il mister mi ha detto che avrei dovuto giocare più avanti, dove posso puntare la linea difensiva e cercare il tiro”. Nessun problema tattico ovviamente con Auteri: “Siamo tornati a lavorare sulle cose che facevamo prima, l'idea del mister la conosciamo, sappiamo quello che lui vuole da noi. La differenza fondamentale rispetto all'altro allenatore sta nel disegno tattico, dove il cosiddeto “basso” ora diventa “alto”. Non dico che con Pazienza fosse sbagliata l'interpretazione, dico solo che è un modo diverso di vedere il calcio”.

Pur andando tante volte vicini al gol, è arrivato un altro pareggio. C'è una spiegazione a tutto questo...? “Non siamo più cinici come in avvio, anche se le azioni le creiamo. Forse questa gara 5 mesi fa l'avremmo vinta. Ora sta a noi cercare di fare il meglio e raggiungere una posizione migliore: dobbiamo essere bravi noi grandi a fare stare più sereni quelli giovani”.

Intanto nella classifica individuale della 31a giornata, Gennaro Acampora si è preso meritatamente un posto a centrocampo. Ecco la “top-eleven” della 31^ giornata del Girone C.

PORTIERE

Giovanni Daffara (Juventus Next Gen)

DIFENSORI

Santiago Visentin (Cerignola), Riccardo Cargnelutti (Crotone)

CENTROCAMPISTI

Gennaro Acampora (Benevento)

Galo Capomaggio (Cerignola)

Daniele Franco (Team Altamura)

Michele Rocca (Avellino)

ATTACCANTI

Francesco Pio Petito (Picerno)

Giuseppe Fella (Cavese)

Pierluca Luciani (Messina)

Francesco Grandolfo (Monopoli)

ALLENATORE

Alberto Colombo (Monopoli)