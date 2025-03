Serie C, domani occhio allo "Scida" e al "Curcio" A Crotone e Picerno il Benevento (che riposa) deve sperare i risultati favorevoli

Anche il calcio di C segue la strada delle programmazioni televisive. Oggi in campo c'è andato solo il girone B (bella la sfida tra Pescara-Vis Pesaro 2-2, spareggio per il quarto posto), ma il clou è fissato per lunedì quando scenderanno in campo la capolista Entella, in casa col Sestri, e l'inseguitrice Ternana, in casa della Spal.

Il Girone C torna all'antico e non santifica la domenica. Il Benevento rimarrà alla finestra, sperando che le sue antagoniste non facciano delle imprese. Il campo principale, dove accentrare tutte le attenzioni è l'Ezio Scida di Crotone. Ia squadra pitagorica, reduce dal pari del Vigorito, riceve la capolista Cerignola (ore 15). Saranno almeno 400 i tifosi ofantini nella curva ospite dello stadio crotonese, perchè a Cerignola si vive un sogno e nessuno vuole risvegliarsi. In questa sfida mancherà Achik, che sconta una giornata di squalifica, ma sarà pronto in attacco D'Andrea che ha riposato contro il Foggia. Alla squadra di Longo mancherà lo squalificato Gallo, ma riavrà in attacco Tumminello e in difesa Di Pasquale, squalificato a Benevento. Convocato anche Barberis. Una sfida emozionante: il Cerignola si gioca la B in un giorno in cui deve far risultato per approfittare della sosta dell'Avellino, ma il Crotone vuole fortemente almeno il quarto posto.

L'altro campo da attenzionare è il piccolo “Donato Curcio” di Picerno, dove è di scena il Monopoli. Nello stadio lucano non ci saranno i tifosi monopolitani a cui è vietata la trasferta. Ai pugliesi mancherà Bizzotto per squalifica, ma anche Angileri per infortunio, tra i lucani rientrano dalla squalifica Franco e Cardoni, ma dovrebbe mancare Bernardotto.

Poi sarà bene dare un'occhiata al Franco Scoglio dove è di scena il Catania,. Lunedì infine occhio a Potenza-Team Altamura. Quando si è alla finestra l'unica cosa che si può fare è... “gufare” un po'.