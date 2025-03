Benevento, riconoscimento da parte della ICL per il manto erboso del Vigorito Il terreno di gioco è stato utilizzato come esempio nel corso di un importante convegno

Il manto erboso del Ciro Vigorito continua a essere preso da esempio nel corso di importanti convegni e corsi relativi al settore della manutenzione del manto erboso. La ICL, infatti, ha organizzato lo "Smart Turf Academy", al quale ha partecipato anche la Erga Green della famiglia Addazio che, come noto, si prende cura del terreno di gioco dell'impianto sportivo sannita. Nel corso dell'incontro, sono state mostrate le immagini della tenuta del manto del Vigorito, preso come punto di riferimento sia come condizione che di estetica. Un aspetto non di poco conto che certifica l'ottimo lavoro svolto dalla Erga Green per la manutenzione del terreno di gioco che nella scorsa stagione risultò essere il migliore di tutta la Lega Pro.