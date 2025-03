Impresa Crotone, il Benevento perde il quarto posto Vittoria sul Cerignola firmata da Ricci. Monopoli "salvo" a Picerno (2-2)

Non è stato un “belvedere” quello a cui il Benevento ha assistito dalla “finestra” del campionato che impone soste e impegni a singhiozzo. Il senso di impotenza è stato totale di fronte all' impresa del Crotone. I pitagorici sono riusciti nell'impresa di fermare la corsa del Cerignola, imbattuto dalla decima di andata (20 ottobre, ko a Trapani). E sono riusciti a superare in classifica il Benevento, che retrocede al quinto posto. Il gol della vittoria pitagorico è stato segnato per ironia della sorte da un ex giallorosso, quel Federico Ricci, che già aveva provato a dare un dispiacere alla strega la settimana scorsa al Vigorito. Il vantaggio iniziale dei calabresi era stato di Vitale, il pari al quarto d'ora della ripresa del solito Salvemini. In mischia il gol della vittorie crotonese.

Solo nel finale il Monopoli è riuscito a evitare la sconfitta al Curcio di Picerno e a tenere i lucani lontani dai giallorossi (5 punti) . Nei minuti di recupero il gol di Yeboah che ha fissato il punteggio sul 2 a 2. I lucani erano andati in vantaggio con Esposito, raggiunti nei minuti finali del primo tempo da Pellegrini, ma poi erano ripassati in vantaggio con Maiorino.

Il resto del pomeriggio è stato caratterizzato dall'impresa della Cavese a Foggia grazie ad un gol di Verde e dalla rocambolesca vittoria del Latina sulla Juventus, che in dieci aveva ribaltato lo 0 a 1 iniziae, ma poi non ha resistito al ritorno dei pontini che hanno vinto 3-2.