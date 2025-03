Benevento, domani seduta di allenamento a porte aperte Appuntamento alle 15 all'Antistadio Imbriani

Dopo i due giorni di riposo concessi ai giallorossi dallo staff tecnico, la strega torna ad allenarsi domani pomeriggio all'Imbriani. E per l'occasione la seduta di allenamento sarà a porte aperte. Dunque una buona occasione per far sentire la vicinanza ai giocatori in un momento delicato della stagione. Saranno sotto osservazione soprattutto elementi che sono rientrati già in gruppo la settimana scorsa, a cominciare da Biagio Meccariello, per continuare con Pinato e Agazzi. Ma un occhio onteressato bisognerà gettarlo anche nei confronti di Ferrara, ormai assente da oltre un mese per la distrazione di secondo grado al retto femorale. L'ex tarantino dovrebbe essere vicino al rientro e già ins etitmana prossima potrebbe riaggregarsi al gruppo.

Dopo la seduta a porte aperte di martedì 18, il programma prevede una “doppia” nel giorno di San Giuseppe, 19 marzo.