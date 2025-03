Vigorito "dipinge" i suoi 19 anni di presidenza nel Benevento "Sono serviti a capire che si può partire insieme, ma non per forza si debba arrivare insieme"

Un po' di amarezza nelle parole, condite dalla solita fermezza a proseguire nel progetto. Il presidente Oreste Vigorito ha dipinto a modo suo i 19 anni di presidenza nel Benevento Calcio (nell'ambito della presentazione del marchio “Sannio da gustare” nella nuova sede di Confindustria), partendo da quella parola che è stato a lungo il “claim” della storia moderna giallorossa. “Credo che “Insieme” - ha spiegato il patròn - sia una parola chiave per l'umanità, ma non sono così illuso di pensare che in un qualsiasi progetto si parta insieme e si arrivi insieme. Qualche volta qualcuno rimane per strada, con mio dispiacere, perché penso che chi rimane per strada rinunci a vivere un'esperienza”.

19 anni di storia, una presidenza tra le più longeve d'Italia: sarebbe stato utopistico pensare di scrivere solo pagine di gloria, benchè quelle siano e restano indelebili: “La vita - dice il presidente - non è fatta solo di petali di rosa, ci sono anche le spine: il fatto è che quando ci sono le spine gli altri le evitano e quelle rimangono solo a te, mentre quando c'è la rosa non becchi neanche un petalo, perchè tutti vogliono prenderseli”.

Ma neanche le avversità hanno piegato la volontà ferrea di Vigorito di portare avanti il progetto giallorosso: “I 19 anni di presidente nel Benevento Calcio sono serviti anche a capire questo. Non a mollare, perchè io non mollo, né mollerò. Ma servono a capire che le illusioni valgono almeno quanto le delusioni e alla fine se rimani te stesso sarai almeno in pace con la tua coscienza e con la tua volontà”.