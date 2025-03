Seduta a porte aperte, buone indicazioni da Meccariello Fermo per un problema alla schiena Manfredini. Lavoro atletico per Berra e Ferrara

Temperatura di nuovo poco gradevole, gente scarsa sugli spalti dell'Imbriani. La seduta pomeridiana a porte aperte è stata per pochi intimi, ma ha visto anche la presenza del presidente Vigorito che si è affacciato nella parte esterna dell'impianto.

Lavoro, quello diretto da Gaetano Auteri, iniziato alle 15 e che ha coinvolto tutti: “dopol'attivazione iniziale in palestra, i giallorossi sono stati impegnati in esercizi tecnici specifici per i ruoli, con combinazioni di gioco per l'attacco e conclusioni a rete. Successivamente, il gruppo è stato suddiviso in due squadre per esercitazioni difensive 6vs4 e percorsi di conduzione palla. Infine, è stata disputata una partita su campo ridotto con attacco alla porta e, a seguire, scarico finale”.

Alla seduta hanno preso parte Meccariello, Pinato e Agazzi, da considerare recuperati a tutti gli effetti dal punto di vista fisico. Hanno svolto solo lavoro atletico Berra e Ferrara, mentre Manfredini se n'è rimasto seduto in panchina in abiti borghesi per un lieve risentimento alla schiena. E' evidente che non si tratti di nulla di grave, ma è anche normale che vi possa essere un pizzico di apprensione, considerato che questa settimana il Benevento dovrà già fare a meno di Alessandro Nunziante, in ritiro con la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini che domani esordirà a Crotone nella fase elite di qualificazione all'Europeo contro la Lettonia.

Auteri ha insistito molto sulle combinazioni in attacco e conclusioni a rete, anche con cross alti per sollecitare i colpi di testa degli attaccanti.

Nella partitella finale è stata fatta qualche prova in difesa. Lì mancheranno Capellini, che è squalificato (ma che si è allenato regolarmente) e Berra, che deve superare la distrazione di primo grado al bicipite femorale. Da una parte Auteri ha schierato al centro Viscardi e Tosca (con Veltri a destra e Simonetti a sinistra), dall'altra parte sono andati Meccariello e Capellini (con Oukhadda a destra e Pinato a sinistra). Inutile dire che il difensore caudino sembra in discrete condizioni e in grado di essere utilizzato lunedì contro il Picerno se Auteri lo riterrà opportuno. D'altro canto le alternative non sono assolute certezze e potrebbe valere la pena puntare sul rientro del difensore ex Lecce,

In attacco si sono viste bone combinazioni e anche qualche gol di discreta fattura (Lamesta, Borello) e la partitina si è conclusa con una giocata di grande effetto di Starita, che ha smarcato tutto solo Borello per il gol finale del pomeriggio. L'attaccante napoletano è stato applaudito e abbracciato da tutti i compagni.