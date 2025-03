Benevento, oggi una sola seduta di lavoro Cambiamento di programma, allenamento solo in mattinata. Nunziante in Nazionale

Cambiamento di programma negli allenamenti del Benevento. Invece che la seduta doppia fissata per il mercoledì, si è deciso per una sola sessione di allenamento svolta al mattino. All'Imbriani l'allenamento è iniziato “con un'attivazione a secco, seguita da un lavoro di forza in palestra e combinazioni per il gioco d'attacco con conclusioni a rete. Successivamente, si è svolto un lavoro sui sincronismi difensivi e una partita a campo aperto. La sessione si è conclusa con un scarico finale”.

Si capisce che Gaetano Auteri abbia ancora insistito sui sincronismi difensivi dove dovrà fare a meno sia di Berra che di Capellini (oltre che di Ferrara). Assente certo lunedì anche Nunziante, che ieri allo Scida è rimasto in panchina nella prima partita della Nazionale Under 19 della fase Elite per la qualificazione all'Europeo. Gli azzurrini di Bollini, che hanno colpito anche due pali, non sono riusciti a vincere una partita alla loro portata e decisiva per le sorti di questa manifestazione e stati beffati da un gol della Lettonia nel finale.

Per tornare alla strega, il dilemma è sempre lo stesso: rischiare Meccariello che non gioca da 3 mesi, o affidarsi a soluzioni tampone come quella di Viscardi al centro della difesa insieme a Tosca. Il tecnico di Floridia avrà di che pensarci, perchè entrambe le soluzioni comportano non pochi rischi. Ma la sfida col Picerno è talmente importante che azzeccare la scelta può pensare enormemente sul risultato finale della gara.

C'è da scegliere anche qualche soluzione diversa a centrocampo, magari percorrendo la strada del secondo tempo contro il Crotone. Viviani sembra in buone condizioni, così come non sembra saggio fare a meno di Acampora, che è l'unico che abbia lo spunto finale e il tiro in porta. A grandi linee si può riproporre quello che già si è visto contro la squadra pitagorica, con Simonetti più arretrato sulla linea dei difensori e Acampora a stazionare in un'area tra centrocampo ed attacco.

Domani il Benevento tornerà all'Antistadio alle 15 per una seduta pomeridiana di allenamento.