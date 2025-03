A Bologna i responsabili della comunicazione della C Per il Benevento presente l'addetta stampa Sonia Iacoviello

Incontro a Bologna per i responsabili della comunicazione di Serie C nell'ambito della formazione prevista dal sistema delle Licenze Nazionali. Gli addetti stampa della C, per il Benevento era presente Sonia Iacoviello, sono stati ospitati dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e dal Bologna FC 1909.

All’interno della splendida cornice del Salone Marescotti, ad aprire i lavori gli interventi del professore Riccardo Brizzi, Direttore del Dipartimento delle arti e del Master in comunicazione e marketing dello sport, e di Carlo Caliceti, Responsabile della comunicazione del Bologna FC 1909. A cura della professoressa Annamaria Tuan, poi, il tema del social media marketing come strumento per creare e mantenere relazioni. A chiudere la prima parte dell’incontro Federico Frassinella e Matteo Bulgarelli, rispettivamente Responsabile ufficio stampa e Social media manager del club rossoblù.

Nella seconda parte della giornata, i responsabili della comunicazione si sono trasferiti allo stadio Dall’Ara, dove hanno potuto conoscere storie, tradizioni e caratteristiche dell’impianto sportivo che quest’anno ha anche ospitato partite di Champions League, avendo maggiore riguardo per aree media e stampa. In chiusura, poi, i saluti e i racconti di Marco Di Vaio, Direttore sportivo del Bologna FC 1909, e di Matteo Marani, Presidente della Serie C.