Play off, l'anomalia del girone "monco" Le formazioni del girone C avranno meno punti quando si nomineranno le teste di serie

Il caso è stato già sollevato da qualche parte, ma non sembra ci siano state reazioni da parte degli organi competenti.

L'esclusione di due squadre e dunque la cancellazione delle partite disputate con quste due formazioni, rimandano ai play off finali un girone monco, che alla fine della stagione avrà giocato solo 34 partite anzicchè le 38 degli altri due. Ne consegue, ovviamente, che i punteggi in classifica delle squadre del girone C saranno gocoforza inferiori a quelli che totalizzeranno le formazioni del girone A e B.

E allora? Direte... Beh seguiteci con attenzione, perchè la materia del comntendere non è semplicissima. Fino ai primi due turni, quelli che prevedono la cosiddetta “fase a gironi” non accadrà nulla: le sfide saranno tutte tra squadre dello stesso girone di appartenenza.

Il problema comincerà a proporsi al primo turno dei play off nazionali. Lì arriveranno le sei squadre che vengono dalla fase a gironi (due per ogni raggruppamento), le tre terze dei tre gironi e la squadra vincitrice della Coppa Italia. Sono in tutto dieci squadre, tra queste saranno scelte 5 teste di serie (con tutti i vantaggi che comporta tale scelta, partita di ritorno in casa e qualificazione in caso di parità anche senza supplementari e rigori...): ovvero le tre terze, la vincitrice della Coppa Italia e, badate bene, la squadra che tra le 6 provenienti dalla fase a girone sarà stata la meglio classificata. Che già da questo momento matematicamente escluderà la squadra del girone C, che avendo giocato 34 partite avrà sicuramente meno punti delle sue rivali dei gironi settentrionali che avranno invece i punti di chi avrà giocato 38 partite. Come ci si comporterà?

L'anomalia si materializzerà anche nel secondo turno dei play off nazionali. Qui arriveranno le cinque vincitrici della fase precedente che si andranno a fondere con le tre “seconde” della stagione regolare. Anche qui, nel momento di eleggere le quattro teste di serie non ci saranno problemi quando si chiameranno in causa le tre “seconde”, ma la quarta testa di serie sarà quella che tra le vincitrici del primo turno nazionale, sarà la migliore classificata nella stagione regolare. Anche qui il grone C partirà battuto in partenza.

E' vero che manca ancora più di un mese al 26 aprile, ma sarebbe opportuno che, al di là delle chiacchiere spese sulle esclusioni di Taranto e Turris, ora si cominciasse anche a fare qualcosa di concreto. O no...?