33a giornata, il clou è Catania-Crotone: Benevento spettatore interessato Lunedì l'Avellino può balzare in vetta battendo il Potenza

Lo “spezzatino” va ancora di moda, nonostante nel girone C vi siano due partite in meno da giocare. Questa settimana ad accomodarsi alla finestra saranno Cerignola e Altamura, la prima avrebbe dovuto affrontare il Taranto, il secondo la Turris. Invece resteranno lì a guardare le rivali che proveranno a mettere a frutto la loro sosta.

SABATO. Il 33° turno comincia domani pomeriggio con Cavese (35)-Trapani (32) e Sorrento (31)-Latina (27). Se la prima sfida porta con sé un certo pathos, la seconda sembra una gara senza stimoli per entrambe: il Sorrento troppo lontano dalla zona play off, il Latina con ben 14 punti di vantaggio sul Messina, che delimita la zona play out. Le due esclusioni sono riuscite a far sì che molte partite nelle ultime giornate non abbiano il benché minimo significato. Cavese-Trapani, invece qualche stimolo lo nasconde. I metelliani hanno la possibilità di tenersi stretto almeno il decimo posto e guadagnarsi un insperato play off. Il Trapani, reduce da 4 sconfitte di fila, può solo sperare in una vittoria al Lamberti. Ma l'impressione è che anche il vulcanico Antonini abbia riposto le armi riservando le sue attenzioni unicamente al basket. Alle 17,30 si gioca allo Zaccheria Foggia (30)-Juventus Next Gen (35). Bianconeri ancora con l'illusione dei play off, ma anche con due soste ancora da osservare.

DOMENICA. La partita più gustosa arriva, neanche a dirlo, all'ora di pranzo: Catania (43)-Crotone (47). C'è in palio il quarto posto nella griglia dei play off, che per chi ha disputato una stagione per lo più deludente (come gli etnei, ma in parte anche come i pitagorici) è un obiettivo che può nobilitare il proprio cammino. Spettatore interessato il Benevento, battendo il Picerno, e in caso di vitoria dei siciliani riconquisterebbe il quarto posto in graduatoria. Al Crotone mancheranno Vinicius, squalificato, e Oviszack, infortunato. Indisponibili anche Barberis e Giron. Longo annuncia la titolarità di Federico Ricci, inculca un dubbio su Dipasquale e prova a fare lo psicologo: “Dobbiamo essere bravi a gestire le pressioni positive. Catania squadra importantissima, noi dobbiamo essere umili”.

La giornata si chiude alle 15 con Giugliano (38)-Messina (13) e Monopoli (50)-Casertana (22). Nella prima partita del pomeriggio i pugliesi devono difendere coi denti il loro terzo posto, i falchetti devono mantenere almeno 8 punti di vantaggio (oggi sono 9...) sul Messina per scongiurare la disputa del play out coi peloritani. Giugliano-Messina sembrerebbe scontata, ma i peloritani hanno ancora forze da spendere.

LUNEDI'. Si chiude col botto: Avellino (57)-Potenza (44) e Benevento (45)-Picerno (40). Gli irpini hanno la possibilità di sedersi tutti soli sul podio più alto, ma devono battere un Potenza mai domo. Il Benevento deve interrompere la striscia di partite senza vittoria, se non vuole essere risucchiato nelle zone basse dei play off.