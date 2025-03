Lunedì "ospiti" al Vigorito anche i "Sanniti Five Soccer" La società prende il nome dal gruppo di tifosi da anni presente in Curva Sud

Insieme all'Asd Calcio Molinara, lunedì sera il Benevento Calcio accoglierà al Vigorito, anche l'ASD Sanniti Five Soccer, nell’ambito della stessa iniziativa dal titolo “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”.

Gli atleti della società, che prende vita proprio dal gruppo di tifosi da anni presente in Curva Sud (i Sanniti), presieduta da Enzo Petrillo, insieme a dirigenti e tecnici, prenderanno parte ad un emozionante giro di campo durante l'intervallo. Un momento speciale per celebrare la passione, l’impegno e l’unità che caratterizzano la comunità sportiva sannita.