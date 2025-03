Benevento, sfida alla squadra che pareggia di più nel girone Il Picerno ne ha ottenuti finora ben 16. I precedenti sono in perfetta parità

Tre soli precedenti tra Benevento e Picerno, che è ospite per la seconda volta nella sua storia al Vigorito. Il bilancio degli incontri è in perfetta parità: una vittoria per parte ed un pareggio. 2 a 2 il 15 ottobre del 2023, quando sulla panchina giallorossa sedeva Matteo Andreoletti. Al vantaggio di Murano al 18', rispose Marotta su rigore al 73'. Nuovo vantaggio lucano firmato dal bomber Murano al 79' e pareggio definitivo giallorosso con un colpo di testa al 94' dell'oggetto misterioso polacco Krzysztof Kubica. Nella gara di ritorno con Auteri in panchina, il Benevento prevalse al Donato Curcio per 2 a 1: vantaggio di Ceccarelli al 6', pareggio sui calcio di rigore di Ciciretti al 79', gol della vittoria firmato da Carfora appena un minuto dopo (80'). Infine la gara d'andata di quest'anno decisa da un gol di Bernardotto a metà del secondo tempo. Il Benevento rimaneva comunque saldamente al primo posto.

Il ruolino di marcia della squadra lucana pende visibilmente dalla parte dei confronti casalinghi dove ha ottenuto 5 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta. Diverso l'andamento in trasferta: tre vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte, 13 gol fatti, 12 subiti. In totale 17 punti fuori casa, tanti quanti ne ha collezionati finora il Benevento. I tre successi in trasferta sono stati ottenuti a Trapani, Caserta e Giugliano. Le sconfitte fuori casa sono appena quattro: Cerignola, Latina, Foggia e Avellino tutte col minimo scarto, fatta eccezione per Latina (2-0). I lucani avevano perso anche a Taranto (1-0), ma ovviamente il ko è stato cancellato insieme alla società jonica. Un dato non certo di poco conto è quello dei pareggi conseguiti finora: ben 16, che ne fanno la squadra che ne ha ottenuti di più nel girone.

Un avversario di quelli ostici, dunque, che vuole difendere con le unghie il suo posto nei play off.