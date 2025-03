Benevento, tutti disponibili: è l'ora delle scelte Rimangono fuori solo Ferrara e Nardi (oltre a Capellini e Nunziante). Sospiro per la difesa

La settimana lunga imposta dal “monday night” non ha permesso questa mattina di mettere un punto fermo alle scelte che Auteri dovrà operare per decidere l'undici da mandare in campo contro il Picerno.

La squadra giallorossa si è allenata regolarmente in mattinata e si può dire che più di uno spiraglio di luce si intraveda riguardo le scelte che il tecnico di Floridia dovrà fare. All'allenamento hanno partecipato tutti e, fatta eccezione per Ferrara, che sta per terminare il suo percorso di recupero, e per Nardi, che è atteso dal responso degli specialisti del Rizzoli di Bologna sul destino del suo legamento crociato (oltre ovviamente allo squalificato Capellini e il nazionale Nunziante), tutti gli altri si sono allenati regolarmente e mostrano di essere utilizzabili per la partita di lunedì.

Ovviamente Auteri avrà ancora un giorno e una seduta di allenamento per decidere: appuntamento a domani mattina alle 10,30 all'Antistadio Imbriani. Alle 17,30 l'allenatore giallorosso sarà nella sala stampa del Vigorito per la rituale conferenza.

Alcune scelte sembrano avere già una strada spianata. Aver recuperato Berra non può che essere un motivo di tranquillità per il tecnico, che sembra convinto di utilizzare inizialmente Biagio Meccariello, che si allena ormai da quasi due settimana in maniera regolare. I due possono essere impiegati insieme, ma anche operare una staffetta, in considerazione di condizioni atletiche certamente non ancora perfette.

Anche Genny Acampora dovrebbe aver strappato il passi per un'altra partita da titolare. In questo momento Auteri vuole dare maggior peso alla fase offensiva con le iniziative del trequartista napoletano, uno dei pochi nell'organico che sappia calciare da fuori area. Il suo impiego nel ruolo ricoperto nella seconda frazione di gioco contro il Crotone, può essere più che un'idea. Partendo da sinistra con le sue accelerazioni e la potenza del suo tiro, Acampora può certamente essere un'arma in più per il Benevento abbastanza spuntato e che è alla ricerca spasmodica della vittoria da ben dieci giornate.

Qualche novità sembra in cantiere anche per l'attacco, dove piazzati Lamesta a destra e Acampora a sinistra, al centro dovrebbe toccare a Manconi, magari col supporto di Starita (uno dei due sottopunta, l'altro più avanti), che ha più vivacità di tutti e che può essere una spina nel fianco della difesa lucana.

Inutile dire che le decisioni definitive Auteri le prenderà domani mattina nella rifinitura. Scelte importanti che dovranno andare a braccetto con la determinazione feroce da parte di tutti di tornare finalmente alla vittoria.