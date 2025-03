Serie C. Colpo play off della Cavese: battuto il Trapani Siciliani alla quinta sconfitta di fila. Pari tra Sorrento e Latina

Colpo play off per la Cavese che ha ragione di un Trapani alla sua quinta sconfitta consecutiva e che a questo punto può dire anche addio alle residue speranze di agganciare un posto per la posta season. Partita comunque ricca di pathos quella del Lamberti, davanti ad un pubblico assai numeroso per l'occasione. Trapani subito in dieci per l'espulsione di Liotti, ma assai presente nel primo tempo e in vantaggio ina vvio di ripresa con Carraro. Il gol del pari arriva per merito di Fella al 15' della ripresa. Ma a 13' dalla fine rimangono anch'essi in dieci per l'espulsione di Piana. E' qui che si decide la partita col Trapani che si fa ipnotizzare da Lamberti sul tiro a colpo sicuro di Anatriello e con Loreto che quasi allo scadere colpisce di testa su assist di un debordante Chiricò. Il 2 a 1 proietta gli aquilotti a qoya 38, momentaneamente a braccetto col Giugliano che scende in campo domani contro il Messina.

Nell'altra partita del pomeriggio finisce in parità tra Sorrento e Latina, tra due squadre che hanno ben poco da dire in questo finale di campionato. I gol entrambi nella ripresa: di Guadagni il vantaggio in avvio del secondo tempo per i costieri, al 77' il pareggio di Saccani per il Latina.