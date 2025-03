Italia Under 19 di nuovo beffata: Nunziante ancora in panchina Contro la Spagna termina 2 a 2

Ancora panchina per Alessandro Nunziante nella sfida coi pari età under 19 della Spagna. Ma era scontato che il posto fra i pali fosse del fiorentino Martinelli. E' finita 2 a 2 a Catanzaro e si è materializzata un'altra beffa per gli azzurrini di Bollini che sotto per un'autorete di Leoni (17') hanno prima pareggiato i conti /29' su rigore), poi ribaltato la contesa (84') sempre con Liberali. Ancoranuna volta la vittoria è sfimata nel finale, all'89' ancora con un calcio di rigore di Cordero. Italia dunque ferma al terzo posto nel girone e non più padrona del proprio destino. Martedì 25 la Nazionale Under 19 scenderà di nuovo in campo a Catanzaro contro la Francia alle 15.