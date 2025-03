Tomei avverte i suoi: "Non lasciamo il palleggio al Benevento" Il tecnico del Picerno non nasconde di voler ripetere l'exploit dell'andata

Francesco Tomei accantona i suoi ricordi da vip (la vittoria della Roma sul Barça ad aprile del 2018, lui “secondo” di Di Francesco) e rispolvera per l'occasione la vittoria dell'andata sul Benevento, che era capolista del girone. “L'augurio è quello di ripetere quella partita. Ma non sarà facile. Credo invece che sarà una gara combattuta e dura nella quale dovremo limitare al massimo gli errori e soprattutto non lasciare mai il palleggio a loro che sono molto tecnici”.

Il campionato delle anomalie parla di un Benevento che ha avuto 12 giorni per preparare questa sfida e di un Picerno che ha giocato tre gare a stretto giro di posta. “E' vero, noi veniamo da tre gare ravvicinate e con qualche problemino di rosa. Speriamo di poter recuperare quanti pià giocatori possibili, anche Bernardotto, Energe e Nicoletti, perchè di tutti avremo bsogno. Dovremo essere bravi ad approcciare la partita”. Tomei lascia il dubbio sulla scelta del portiere (Merelli o Somma), ma conclude: “In questo rush finale conterà sia l'aspetto nervoso che quello fisico: sarà importante avere tutti per poter sempre usufruire dei 5 cambi”.