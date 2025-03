Benevento, nuova convocazione per Giangregorio Il giovane estremo difensore sannita chiamato da Auteri in prima squadra

Auteri ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match di domani con il Picerno: tra questi c'è anche il giovane Giangregorio, estremo difensore della Primavera allenata da Iezzo. La presenza in prima squadra del classe 2006 non è affatto una sorpresa, considerato che nell'attuale stagione ha figurato in panchina nel corso dei match con Catania e Casertana, oltre ad allenarsi spesso e volentieri con i più grandi. Giangregorio è stato chiamato da Auteri per via dell'assenza di Nunziante, attualmente impegnato con la Nazionale Under 19 per le qualificazioni ai prossimi Europei. Al di là di questo aspetto, c'è da sottolineare che si tratta del giusto merito per il portiere beneventano, considerata l'ottima stagione tra i pali della Primavera, dove si sta rivelando un vero e proprio protagonista con prestazioni positive e interventi che il più delle volte hanno salvato il risultato per la formazione giallorossa.