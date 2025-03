Benevento, una vittoria per credere In un buon rush finale potrebbe profilarsi una lotta spalla a spalla col Crotone per il quarto posto

Lunedì sera di alta intensità. Si chiude una 33a giornata che non ha ancora dato responsi sull'altissima classifica: stasera si giocano Benevento-Picerno e Avellino-Potenza. Chi è interessato alle prime posizioni del girone può mantenere dritte le antenne.

Al Vigorito scenderanno in campo due squadre con il morale agli antipodi: i lucani sono reduci da ben 11 risultati utili consecutivi, nei quali hanno ottenuto la bellezza di 9 pareggi e 2 vittorie (sarebbero state tre con quella terminata 7-0, ma senza significato contro il Taranto). Il Benevento è invece reduce da dieci giornate in cui non ha mai vinto, ottenendo 8 pareggi e due sconfitte. Se il Picerno è la squadra che in questo girone pareggia più di tutte (16), il Benevento non gli è da meno, con i suoi 12 risultati di parità, che lo collocano al terzo posto nella speciale classifica dopo i lucani e la Casertana (13). Nonostante questo dato statistico le agenzie di scommessa quotano molto alto l'X (3.35), privilegiando la vittoria della squadra giallorossa (1.62) contro quella dei lucani (5.60).

E' evidente che il Benevento, se vuole ancora guardare con occhio interessato alla classifica in vista dei play off, questa sera non può farsi sfuggire la vittoria. Con i tre punti la strega agguanterebbe a quota 48 il Crotone sulla quarta posizione. Non è il massimo, ma è già qualcosa in previsione dei play off. Il Benevento, così come i pitagorici, osserveranno un altro turno di sosta, per cui partirebbero almeno alla pari in questo rush finale. Ovvio che per una volta in casa sannita ci si ritroverà a sperare nella vittoria dei rivali irpini contro il Potenza, che rimane un avversario pericoloso alle sue spalle (oggi a quota 44 e senza soste previste nel finale).

Se sarà sprint per il quarto posto col Ctotone è bene ricordare il cammino delle due square da qui alla fine: il Benevento, dopo la serata col Picerno, viaggerà alla volta di Avellino, col Crotone impegnato in casa col Latina. Di nuovo ferma la strega alla 35a, quando il Crotone sarà a Biella sul campo della Juve Next Gen. 36a giornata col Benevento a Cerignola e il Crotone allo scida contro il Foggia. Nella giornata successiva, la 37a il Benevento riceverà il Trapani, mentre il Crotone sarà a Caserta. Finale dei sanniti a Giugliano, col Crotone fermo (avrebbe giocato con la Turris).