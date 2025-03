Giudice Sportivo: Panico dell'Avellino salta il derby Simonetti e Starita entrano in diffida

Queste le decisioni del Giudice Sportivo relativamente al girone C di serie C

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LIOTTI DANIELE (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELL’AQUILA FRANCESCO (ACR MESSINA)

PAPINI FEDERICO (AZ PICERNO)

GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIANA LUCA (CAVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SALINES EMMANUELE (FOGGIA)

PETERMANN DAVIDE (LATINA)

ERRADI BILAL (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)

HEINZ JONAS (CASERTANA)

DI GENNARO MATTEO (CATANIA)

STRONATI RICCARDO (CROTONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STARITA ERNESTO (BENEVENTO)

Nella foto Starita, che è entrato in diffida