Giudice Sportivo: Panico dell'Avellino salta il derby

Queste le decisioni del Giudice Sportivo relativamente al girone C di serie C
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LIOTTI DANIELE (TRAPANI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELL’AQUILA FRANCESCO (ACR MESSINA)
PAPINI FEDERICO (AZ PICERNO)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIANA LUCA (CAVESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
STRONATI RICCARDO (CROTONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STARITA ERNESTO (BENEVENTO)
Nella foto Starita, che è entrato in diffida