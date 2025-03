Benevento, seduta a porte aperte: Acampora c'è e.. si vede Due belle reti per il trequartista napoletano. Tanti gli assenti, molti recuperabili

Prima seduta settimanale per la truppa giallorossa (la ripresa di martedì era solo per chi non aveva giocato), ultima sull'erba naturale dell'Antistadio. Da domani si lavora sul sintetico dell'Avellola, per abituare i giocatori ai rimbalzi sul fondo in erba artificiale.

Subito notizie dall'infermeria. Non c'è Perlingieri, che ha seguito la seduta da bordo campo, incappucciato e badando a non prendere freddo dopo il violento attacco influenzale che lo ha tenuto a letto fino a ieri. Il giovane attaccante giallorosso dovrebbe rientrare già da domani e riprendere gradualmente le forze. Manca anche Manconi, che entra insieme agli altri in campo, ma dopo qualche minuto di esercizi lascia la truppa. Il centravanti milanese soffre per un inizio di “fascite plantare”, che evidentemente gli procura dolore alla pianta del piede. Non dovrebbe essere comunque a rischio la sua presenza per il derby di domenica.

Tra gli assenti anche Ferrara, che dopo l'infortunio sembrava sul punto di riprendere, ma che accusa ancora problemi e non sarà disponibile neanche per questa settimana.

Le buone notizie arrivano invece da Genni Acampora. Confermata la diagnosi di crampi che gli hanno impedito di concludere la partita col Picerno. Dopo due giorni il trequartista napoletano ha recuperato senza problemi ed anzi è parso in ottime condizioni, andando anche a segno due volte con pregevoli tiri dalla distanza.

Nel gruppo si rivede anche Alessandro Nunziante, reduce dall'avventura con l'Under 19 azzurra. Bollini non gli ha concesso neanche un minuto (e dire che dopo l'interruzione della gara di Catanzaro per nebbia e già sapendo di essere stati eliminati, avrebbe anche potuto regalare qualche soddisfazione a chi non aveva giocato), ma lui è pronto a riprendersi il posto tra i pali nel derby di domenica ad Avellino.

Auteri fa esercitare i suoi inizialmente con esercizi atletici, poi si cominciano le esercitazioni tecniche. Il tecnico ruota tutti gli effettivi provando tante soluzioni, che a quattro giorni dalla sfida del Partenio possono anche essere solo prove utili nel corso di una stessa partita (come la difesa a tre). Bisogna dire che i giallorossi impegnati nelle varie partitelle danno vita a ottime trame di gioco ed anche a qualche gol di pregevole fattura. Uno di questi lo segna Lamesta dopo uno splendido lancio di Viviani.

Domani mattina si replica all'impianto Avellola, la “casa” del settore giovanile giallorosso: la seduta è fissata per le 10,30.