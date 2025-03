"ConosciAMO BENEVENTO" fa tappa ad Apice Nel corso dell'evento saranno presentati la Colomba e l'Uovo Pasquale giallorossi

Nuova tappa del progetto “conosciAMO BENEVENTO”, l’iniziativa che unisce sport, territorio e solidarietà. Il Benevento Calcio la mette in scena in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” di Apice, la Pasticceria Martuccio e Spazio Conad Benevento

Nel corso dell’evento, che si terrà il 2 aprile, sarà presentato il progetto solidale che ha portato alla realizzazione della Colomba Pasquale e dell’Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio. Per ogni prodotto venduto, saranno devoluti 2,00 euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Un gesto concreto per offrire sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali e partner del progetto, tra cui il Sindaco di Apice Angelo Pepe, il Dott. Raffaello Rabuano (Primario di Pediatria e Neonatologia), Tina Martuccio per la Pasticceria Martuccio, Luigi Micco (Amministratore Unico FOR.I – Spazio Conad Benevento) e Fabio Siniscalchi (Responsabile Marketing del Benevento Calcio).

L’evento coinvolgerà attivamente anche gli alunni dell’Istituto “E. Falcetti”, che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i calciatori del Benevento. Un momento di dialogo, sport e condivisione dei valori fondamentali del gioco di squadra, del rispetto e del senso civico.

Ad impreziosire la giornata sarà anche la partecipazione del Presidente dell’US Apice Felice Pepe e di tre calciatori militanti nella prima squadra apicese: Antonino Fusco, Ernesto Mercaldo e Gioele Mincione, che porteranno la loro testimonianza di impegno sportivo e legame con il territorio.

Il Benevento Calcio conferma così la propria vocazione sociale, promuovendo il valore dello sport come strumento educativo e occasione di crescita per l’intera comunità.