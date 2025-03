Avellino-Benevento in diretta su Ottochannel L'emittente regionale si è assicurata i diritti: collegamento dalle 18,30

Ottochannel che trasmette sul Canale 16 del digitale terrestre ha acquisito i diritti della partita in programma domenica alle 19,30 al Partenio tra Avellino e Benevento. L'emittente regionale trasmetterà l'evento in diretta, ma i telespettatori potranno sintonizzarsi sul suo canale sin dalle 18,30 per un ricco pre-partita. Una iniziativa di grande suggestione ed interesse per tutta l'emittenza campana, ma anche e sopratutto per la tifoseria giallorossa che sarà impossibilitata a raggiungere il Partenio per il veto delle autorità.

Ottochannel, tra l'altro, si è assicurata anche i diritti dell'altra sfida di cartello in programma al Monterisi di Cerignola il 13 aprile alle 19,30.