Benevento, seduta all'Avellola: recupera Perlingieri Solo palestra per Manconi, che non dovrebbe essere in dubbio per domenica

Prima seduta di allenamento all'impianto Avellola. Il Benevento si è spostato stamattina nella “casa” del suo settore giovanile per adattarsi ai rimbalzi del pallone sul fondo in sintetico, che è quello che troverà domenica sera al Partenio-Lombardi di Avellino.

Buone notizie dall'intermeria per la formazione di Auteri. Ha ripreso Mario Perlingieri, dopo la fastidiosa influenza che gli ha fatto saltare la partita col Picerno. Il giovane bomber giallorosso ha la voglia giusta per passare dalla tribuna direttamente al campo per quello che è un derby che ha già dovuto saltare nel girone d'andata (17 novembre), quando non fu disponibile avendo dovuto rispondere alla chiamata della Nazionale Under 20. Stavolta ha tutto il tempo per recuperare le forze e riproporsi per un posto da titolare.

Dopo lo stop di mercoledì ha ripreso a lavorare anche Iacopo Manconi, che soffre per un principio di fascite plantare: l'attaccante milanese ha fatto solo lavoro di palestra, ma anche per lui non sussistono molti dubbi su un eventuale utilizzo nel derby.

Nell'insieme il gruppo ha svolto “un lavoro di forza inn palestra presso l'Imbriani, poi si è trasferito in pullman all'Avellola per esercitazioni tecnico-tattiche sul campo”.

Domani si replica sempre alle 10,30 tra l'Imbriani e l'impianto Avellola.