Nardi, test finiti: non si fa un nuovo intervento I sanitari del Rizzoli hanno optato per una "teoria conservativa"

Per Filippo Nardi si apre un nuovo capitolo della sua stagione più tormentata. I test effettuati a Bologna presso il professor Lo Presti della Clinica Rizzoli hanno consigliato gli stessi a optare per una “teoria conservativa”. Come dire che si continuerà con il ciclo di rafforzamento dell'arto che aveva subito la distorsione e già da domani il giocatore comincerà ad allenarsi nelle file del Benevento. I sanitari dell'istituto ortopedico felsineo hanno dunque per ora scongiurato che il giocatore torni sotto i ferri. La speranza è che tutto fili per il verso giusto e che si giunga presto alla completa guarigione. Nardi è un grande patrimonio della società e un giocatore che anche nei prossimi play off potrebbe dare una mano sostanziale. Non resta che sperare che il suo calvario sia finalmente terminato.