Colomba e uovo di Pasqua giallorossi: nel segno della solidarietà Per ogni prodotto venduto, due euro saranno devoluti al reparto di Pediatria del Fatebenefratelli

“I sogni non hanno età, ma hanno un punto di partenza”. Il claim che accompagna il video suggestivo realizzato per presentare la lodevole iniziativa della società giallorossa che nel suo “progetto solidale”ha portato alla nascita della Colomba Pasquale e dell’Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio. Per ogni prodotto venduto saranno devoluti due euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Un gesto concreto per offrire sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

La solidarietà che passa attraverso i sogni dei bambini e che si materializza nello sport e in particolare nel calcio. Lì dove si vince solo “insieme”.