Via alle conferenze: il derby presentato dai tecnici Biancolino ha iniziato stamattina: "Se avrà la possibilità il Benevento proverà a farci un dispetto"

Le conferenze stampa della vigilia del derby. Le danze le ha aperte questa mattina Biancolino, Auteri risponderà questo pomeriggio alle 17,30. Parole soppesate, nessuna concessione a digressioni extra-partita. Vedi Biancolino e traspare la grande concentrazione per un derby da vincere ad ogni costo. Perchè se è vero che il Benevento ha più di qualcosa da farsi perdonare, l'Avellino proprio non può permettersi di lasciare punti per strada in questo momento.

La squadra biancoverde scenderà in campo conoscendo già il risultato del Cerignola, che alle 15 ospita al Monterisi il Monopoli. Quella di domani è una giornata di derby, l'aspetto tecnico si mescola alla rivalità di campanile. Biancolino sa cosa significa giocare un derby, sa che non c'è mai da fidarsi e che spesso tutto quello che s'è fatto fino ad ora si cancella con un colpo di spugna. “Si azzera il valore della classifica – dice -, è una partita sentita, che noi vorremmo affrontare come tutte le altre, sapendo che è una sfida importantissima per il nostro percorso. Partita tosta contro una squadra che, sì, viene da tanti pareggi, ma crea tanto, che è forte e ha giocatori importanti”.

Il tecnico irpino si aspetta qualche sorpresa anche sul piano tattico: “Ci siamo allenati per qualsiasi situazione, anche se ci aspettiamo anche un Benevento con un sistema diverso rispetto alle ultime partite”.

Sull'assetto della sua squadra non concede anticipazioni, tranne quella del rientro di Palmiero. Doppio regista? E chi sarà il trequartista? Biancolino sorride e dice che ogni soluzione può essere quella buona. L'impressione è che non voglia rinunciare all'esperienza di Armellino e che D'Ausilio non ha ancora la condizione fisica per reggere i novanta minuti. Così avvolge la sua scelta in una bella cortina di fumo: da trequartista possono giocare in tre, D'Ausilio, appunto, ma pure Russo, che ha firmato il gol della vittoria contro il Potenza, e, perchè no?, anche Sounas che si presta a fare da guastatore tra le linee e consente di avere più sostanza alle sue spalle. Spiega le sue tesi, i tanti “piani” a cui ha pensato e alla fine quasi sfida i giornalisti ad azzeccare la soluzione: “E mo'...?”.

Sul Benevento mostra di avere idee chiare: “Vincendo una partita come questa possono rimediare a quello che non è andato negli ultimi tempi. Faranno di tutto per metterci in difficoltà e se riescono a fare un dispetto all'Avellino lo faranno, anche se penso che più che ad un dispetto penseranno a rimediare ai risultati mancati. L'importante sarà l'approccio e sfruttare ogni minima occasione che si sarà concessa”.