Benevento, Auteri non ha ancora scelto: domani rifinitura a Pietradefusi Il tecnico lo dice con un sorriso beffardo: molte decisioni sono prese

E' l'unico momento in cui si lascia andare ad un sorriso. Gaetano Auteri chiude la conferenza affermando che la formazione che scenderà in campo non la conosce neanche lui. Semplicemente perchè non ha ancora deciso l'undici iniziale. Amabile bugia? Il sorrisetto malizioso farebbe pensare proprio a questo. Alcune scelte sono delineate, altre ancora avvolte da dubbio.

Si comincia dal modulo. Ripete la stessa frase della scorsa conferenza: “Possiamo anche cambiare il modo di stare in campo, ma è una questione di numeri, non di atteggiamento. L'Avellino ha struttura, giocatori esperti: noi ci siamo allenati per annullare le loro virtù migliori. Dal punto di vista tattico tutto è possibile”. E allora in difesa di difensori puri ce ne potrebbero essere tre, vale a dire Berra, Capellini e Tosca. Una soluzione già adottata (col Catania, per esempio) senza per forza schierare la difesa a tre. “Il calcio è fatto di movimento”, ripete sempre don Gaetano. E allora i tre difensori possono servire per schermare il super attacco dei lupi. Tutti il resto potrebbe rimanere uguale, anche i due mediani davanti alla difesa, che non potranno che essere Talia e Prisco. La linea dei trequartisti è da decidere: supponiamo Lamesta a destra, Simonetti a sinistra, Acampora o Pinato al centro, da “falsi nove” e Manconi più avanti. L'ha detto: “Tutto è possibile”. Qualche elemento si può escludere sin da questo momento: Perlingieri, per esempio. Con la mente c'è, col fisico meno. Ha avuto una violenta influenza, ma anche prima non si è potuto allenare benissimo. Viviani è rimasto a casa (scelta tecnica..), Lanini sarà pronto a subentrare dalla panchina per dare il suo apporto.L'undici di partenza è da rifinire. Auteri lo farà domani mattina dopo l'ultima seduta prima del derby che si terrà a Pietradefusi. Stasera la squadra è in ritiro a Venticano, domattina se ne andrà nel vicina cittadina della valle del Calore, che ha un ottimo impianto in sintetico. Alle 19,30 si entra in campo al Partenio.