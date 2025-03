Serie C / Diretta Avellino-Benevento, LIVE La testuale dell'atteso derby tra biancoverdi e giallorossi

Al Partenio si gioca l'attesissimo derby tra Avellino e Benevento. I lupi cercano una vittoria per rispondere al successo del Cerignola col Monopoli, mentre la Strega vuole dare una svolta alla stagione con un risultato positivo sul campo dei biancoverdi.

Biancolino: "Dovremo avere un grande approccio"

Biancolino a Ottochannel: "Dovremo avere l'approccio da grande squadra e che vuole vincere. Affrontiamo un Benevento formato per vincere il campionato, in questo momento la classifica si azzera. Cerignola? Non cambia nulla la loro vittoria. Dobbiamo correre perché non ci regala niente nessuno. Questa non è una sfida decisiva perché il campionato è ancora lungo"

Auteri: "Sarà una partita aperta"

Auteri a Ottochannel: "Vogliamo fare la partita per i nostri obiettivi, poi sappiamo che è un derby e queste partite sfuggono da ogni pronostico. Loro sono avanti rispetto a noi, ma credo che la partita sia aperta. Ho visto i ragazzi partecipativi, saranno importanti i dettagli. Il modulo? I numeri sono numeri, costruiremo in un certo modo. Il calcio è movimento, loro attaccano molto su traversoni laterali per fare densità, per questo la mia scelta. Come ho ritrovato la squadra? Abbiamo fatto due buone partite, ci sono ancora tante gare da fare e cerchiamo di trovare la migliore posizione per i play off. A volte basta un piccolo dettaglio per cambiare tutto".

Avellino-Benevento, il tabellino

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Lescano. A disp.: Pizzella, Marson, Todisco, Russo, Tribuzzi, Palumbo, Cionek, Zuberek, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Campanile, Manzi. All.: Biancolino

BENEVENTO (3-4-1-2): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca; Oukhadda, Talia, Pinato, Simonetti; Acampora; Lamesta, Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Prisco, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Agazzi, Viscardi, Borello, Perlingieri, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Zanotti di Rimini. Assistenti: Boggiani di Monza e Sicurello di Seregno. Quarto ufficiale: Silvestri di Roma 1