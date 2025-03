Trapani ko: Antonini esonera Torrente e richiama Aronica Il presidente dice che c'è bisogno di "salvare il salvabile"

Un'altra debacle per il Trapani, sconfitto per 3 a 0 dal Catania al Provinciale. Il presidente Antonini non ha usato mezzi termini per annunciare la svolta tecnica: “Procederemo con l’esonero di Torrente. Non abbiamo alternative. Devo cercare di salvare il salvabile. Aronica sarà l’allenatore del Trapani e tornerà a guidare gli allenamenti. I giocatori che seguono l’allenatore non fanno il secondo tempo che abbiamo fatto. C’è una totale mancanza di fiducia nel saper come riprendere le situazioni”.

Alla penultima giornata di campionato, il 19 aprile, il Trapani sarà ospite del Benevento al Ciro Vigorito.