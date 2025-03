Benevento, Pinato: "Sconfitta che dà fastidio, ma la colpa è solo nostra" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il derby del Partenio con l'Avellino

È stato l'autore del gol messo a segno dal Benevento contro l'Avellino, che però non è bastato ai giallorossi per ottenere un risultato positivo: "Purtroppo l'abbiamo persa, questa è la verità. Ormai si fa fatica a commentare le prestazioni, possiamo dire tante cose ma la verità è che l'Avellino ha vinto e ha meritato di vincere. Cosa sta succedendo? Se lo sapessi lo direi. Purtroppo le prestazioni ci sono, ma se non si fanno punti la colpa è solo nostra".

"Sono arrabbiato perché in questo momento stiamo parlando del nulla, il Benevento ha fatto meglio dell'Avellino ma alla fine abbiamo perso. Il calcio è questo. Ora ripartiamo perché poi dopo la pausa c'è il Cerignola. Ormai l'obiettivo è il miglior posizionamento, chi ci dà per morto sbaglia. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma uscire sconfitti così dà fastidio".