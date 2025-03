Settimana di allenamenti, mercoledì si va ad Apice Nell'ambito dell'iniziativa "ConosciAMO Benevento". alle 15 amichevole con la squadra di Cioffi

Settimana che prelude ad un'altra sosta. E' la ragione per cui si è pensato di inframmezzarla con l'iniziativa “ConosciAMO Benevento”, che questa settimana fa tappa ad Apice.

La squadra si è già ritrovata questa mattina all'Imbriani, seduta dedicata soprattutto a chi non ha giocato il derby (per gli altri palestra e esercizi defaticanti).

Si continua domani sempre all'Imbriani, ma di pomeriggio. Appuntamento alle 15.

MERCOLEDì AD APICE. Mercoledì 2 aprile è il giorno dedicato all'iniziativa “ConosciAMO Benevento”. In mattinata è previsto l'incontro in cui saràpresentato il progetto solidale che ha portato alla realizzazione della Colomba Pasquale e dell’Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio. Per ogni prodotto venduto, saranno devoluti 2,00 euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali e partner del progetto, tra cui il Sindaco di Apice Angelo Pepe, il Dott. Raffaello Rabuano (Primario di Pediatria e Neonatologia), Tina Martuccio per la Pasticceria Martuccio, Luigi Micco (Amministratore Unico FOR.I – Spazio Conad Benevento) e Fabio Siniscalchi (Responsabile Marketing del Benevento Calcio).

L’evento coinvolgerà attivamente anche gli alunni dell’Istituto “E. Falcetti”, che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i calciatori del Benevento. Saranno presenti per l'occasione i giallorossi Berra, Capellini, Carfora, Starita, Simonetti e Talia. Momento di dialogo, sport e condivisione dei valori fondamentali del gioco di squadra, del rispetto e del senso civico.

Saranno presenti anche ilPresidente dell’US Apice Felice Pepe e tre calciatori militanti nella prima squadra apicese: Antonino Fusco, Ernesto Mercaldo e Gioele Mincione, che porteranno la loro testimonianza di impegno sportivo e legame con il territorio. Nel pomeriggio alle 15 è prevista l'amichevole tra la locale formazione dell'Apice, che milita nel girone B di Eccellenza campana (in questo momento sarebbe salvo).

GIOVEDì RIPRESA. Giovedì si riprende regolarmente all'Imbriani di poneriggio, venerdì invece è prevista una doppia seduta (10,30 al mattino, 15 di pomeriggio). Sabato di replica di mattina. Domenica e lunedì saranno di riposo, considerato che il Benevento osserva il turno di sosta.