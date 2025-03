Benevento e I play off: chi ci crede ancora...? Alla squadra giallorossa manca un punto per la certezza matematica, ma può ancora perdere posizioni

Detto senza tema di smentita, in proiezione play off, le uniche posizioni che offrono qualche chance in più a chi vi accede sono quelle del secondo e terzo posto. Le altre più o meno si equivalgono. A dire il vero in passato anche chi era finito secondo ha trovato qualcosa da ridire sulla formula, che tiene in “freezer” per almeno una ventina di giorni le squadre che finiscono seconde. Chi entra subito in campo fa “rodaggio”, chi aspetta, spesso finisce col perdere il ritmo gara. Ma sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Non è un caso certamente che nelle ultime cinque edizioni due volte abbiano vinto le seconde classificate e tre volte (nelle ultime edizioni) siano salite in B le terze. L'impresa richiesta a chi si classifica nelle altre posizioni è una scalata troppo impervia per sperare di sovvertire i pronostici. L'ultimo (anzi l'unico con questo format), in ordine di tempo, a cui è riuscito una tale impresa è stato il Cosenza nel 2017/18, che vinse i play off dopo essersi classificato quinto e dunque giocando tutte le partite della post season (due gare secche del primo turno, sfide doppie negli ottavi, quarti e semifinali, infine finale unica. Oggi a differenza di allora, anche la finale è doppia) .

Il Benevento il quinto posto l'ha appena perso e sembra difficile che possa riconquistarlo. Se c'è ancora un obiettivo da perseguire è almeno quello di non scendere sotto il settimo posto, che darebbe la possibilità di affrontare l'ottava in casa propria e con due risultati su tre a disposizione. Campo e vantaggi si invertirebbero nel secondo turno preliminare, ma a quel punto...

Ormai il gradimento di questi play off è a livelli di guardia in casa nostra: molti preferirebbero persino non qualificarsi. Ma giusto per chi è ancora interessato ricordiamo “l'ultimo miglio” da affrontare prima del via della post season. Dicevamo dunque che il Benevento è al sesto posto a 46 punti e alle spalle ha il Potenza a 45, il Picerno a 44, il Giugliano a 39, poi Cavese e Juventus a 38. Sono ancora in gioco per un posto in coda anche Altamura (34), Trapani (32) e Sorrento (32), ma ragionevolmente potranno fare molto poco. Al Benevento invece basta un punto per avere la matematica certezza della partecipazione ai play off visto che la Juventus può al massimo raggiungere quota 47 e a parità di punti il Benevento passerebbe per la differenza reti negli scontri diretti.

Ricordiamo subito anche che Benevento, Picerno e Juventus giocheranno solo 3 partite delle quattro previste nel finale. Domenica la sosta spetta alla strega, che sarà alla finestra ad assistere a Monopoli-Potenza, Altamura-Picerno, Giugliano-Casertana, Cavese-Cerignola e Juventus-Crotone. Nella 36a giornata il Benevento sarà di scena a Cerignola. Le sue antagoniste nella zona bassa della griglia play off giocheranno Potenza-Casertana, Picerno-Latina, Giugliano-Sorrento e Cavese-Catania. Riposerà la Juventus. Alla 37a il Benevento riceverà il Trapani. Contemporaneamente il Potenza sarà a Latina, il Giugliano a Monopoli, la Cavese a Biella con la Juventus. Riposerà il Picerno. Ultima giornata: il Benevento viaggerà alla volta di Giugliano, il Potenza avrà il Catania al Viviani, il Picerno riceverà il Foggia, la Cavese ospiterà il Sorrento, con la Juventus che chiuderà a Messina.

Si capisce che non sarà una passeggiata di salute per nessuno, ma che la squadra sannita potrà anche perdere ancora posizioni. Chi ha voglia di farsi due conti, faccia pure.