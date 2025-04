Lega Pro, ecco le date dei play off Si comincia subito domenica 4 maggio

La Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica Domenica 4 maggio

2° Turno - Gara unica Mercoledì 7 maggio

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata Domenica 11 maggio

1° Turno - Gara di Ritorno Mercoledì 14 maggio

2° Turno - Gara di Andata Domenica 18 maggio

2° Turno - Gara di Ritorno Mercoledì 21 maggio

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata Domenica 25 maggio

Semifinali - Gara di Ritorno Mercoledì 28 maggio

Finale - Gara di Andata Lunedì 2 giugno

Finale - Gara di Ritorno Sabato 7 giugno



PLAY OUT

Andata sabato 10 maggio

Ritorno sabato 17 maggio